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, karşısında avantaj yakaladı!

UEFA yarı final ilk karşılaşmasında , Londra temsilcisi 'e konuk oldu. Henüz maçın başında Sime Vrsaljko'nun 10. dakikada kırmızı kart görmesiyle 80 dakikayı 10 kişi oynayan Atletico Madrid, Lacazette'nin golüne engel olamasa da Fransız yıldızı ile bulduğu golle final yolunda büyük avantaj yakaladı!

Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:38
Atletico Madrid, Arsenal karşısında avantaj yakaladı!

ile sezon sonu yollarını ayıracak , UEFA final şansını zora soktu. UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçlarında İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanya'nın takımını; Fransız Marsilya ekibi ise Salzburg'u ağırladı.

Ev sahibi Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Alexandre Lacazette ile 1-0 öne geçti. 82'nci dakikada gelişen ani atakta ile golü bulan Atletico Madrid, skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fransız futbolcu Lacazette'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören Sime Vrsaljko, Atletico Madrid'i 10 kişi bıraktı. Bu kararın ardından itirazlarını sürdüren teknik direktör de hakem Clement Turpin tarafından tribüne gönderildi.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı , 90 dakika sahada kaldı.

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Atletico Madrid, Arsenal karşısında avantaj yakaladı!
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