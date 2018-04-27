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'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor

'in 31. haftasında Galatasaray'a konuk olacak 'ta derbi hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi. Şenol Güneş, antrenmanı takip eden başkan Fikret Orman'la bir süre sohbet etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 20:23 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 20:24
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor

'in 31'inci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması devam eden çalışmada daha sonra dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan başkan Fikret Orman ve genel sekreter Ahmet Ürkmezgil de Siyah-Beyazlı ekibin antrenmanını takip ederken teknik direktör Şenol Güneş ile de bir süre sohbet etti.

Beşiktaş, yarın saat 18.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla derbi karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor
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