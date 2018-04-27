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: "Geri döneceğim"

spor'un Kolombiyalı futbolcusu Fabian , ailesi ile birlikte Trabzon'dan ayrılarak ülkesi Kolombiya'ya gitti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 12:34
Castillo: Geri döneceğim

Dün akşam Havaalanı'ndan 20.45'te kalkan tarifeli bir uçakla İstanbul aktarmalı olarak ülkesi Kolombiya'ya giden olan , "Ligin bitimine az bir süre kaldı. Bir sakatlığım var ve o nedenle tedavi amaçlı Kolombiya'ya gidiyorum. ile herhangi bir problemim yok. Geri döneceğim" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor'da yeni yönetimin ise özellikle yüksek maliyeti bulunan ve performansını yeterli görmediği futbolcularla yollarını ayırması bekleniyor. 2016 -2017 sezonunda MLS ekiplerinden FC Dallas'tan 3 milyon Dolar'a kiralanan ve sonrasında 1 milyon Dolar daha ödenerek bonservisi alınan Castillo, bordo-mavili formayla toplam 48 maça çıktı ve 3 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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Castillo: "Geri döneceğim"
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