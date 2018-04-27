Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır

: kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır

Genel Başkanı , - maçında sahaya çıkmama kararı alan Beşiktaş'la ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 13:32 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 14:16
Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı , maçta yaşanan olayların ardından tatil edilen ve 3 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da oynanması kararlaştırılan - , Ziraat Türkiye Kupası maçında, Beşiktaş'ın aldığı sahaya çıkmama kararını şöyle değerlendirdi:

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye'nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada, siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN