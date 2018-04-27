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'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

, 'in 31. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 20:34 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 20:35
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

'in 31'inci haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak olan bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-Lacivertli ekip, bu antrenmanla Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı
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