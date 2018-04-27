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Geleceğin yıldızlarına Lucescu desteği

U18 Takımı’nda boy gösteren 17 futbolcu, 'Mesleğe Geçiş Yemini' etti. Geleceğin yıldız adaylarını bu mutlu gününde A Milli Takım Teknik Direktörü da yalnız bırakmadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 13:39
Geleceğin yıldızlarına Lucescu desteği

'nun her sezon geleneksel olarak düzenlediği 'Mesleğe Geçiş Yemini', Torbalı'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Törene A Milli Takım Teknik Direktörü ve yardımcısı , Altınordu Başkanvekili Barış Orhunbilge, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, antrenörler, oyuncular ve veliler katıldı. Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda yapılan yemin töreninde oyuncular profesyonelliğe ilk adımı attı. Altınordu'nun davetlisi olarak törene katılan Lucescu tesisleri gezerken, oyuncularla sık sık sohbet etti.

EĞİTİM OLMAZSA OLMAZ

Altınordu altyapısına övgüler yağdıran Lucescu, "Aranızda olmaktan çok mutluyum. Buraya davet edilmek benim için sürpriz oldu. İnanılmaz bir altyapıya sahip olan bir kulüple karşılaştım. Ancak daha çok ilgimi çeken oyuncuların emrine verilen sahalar ve yatırımlar oldu. Yeni bir takıma gittiğim zaman felsefemi ortaya koyarım ve o felsefenin ilk sırasında eğitim vardır. Yola doğru bir eğitimle çıkılırsa güzel sonuç almamak imkansızdır. Burada gördüklerimden sonra şunu net olarak söylemeliyim ki uluslararası seviyede Altınordu'dan daha fazla oyuncu olmaması için hiçbir neden yok. Gelecek onların elinde ve onlara emanet. Unutmayın ki profesyonel hayatta her şey harika gitmeyecek. Bazen sevineceksiniz bazen üzüleceksiniz. Sonuç ne olursa olsun saygıyı elden bırakmamanız gerekiyor" dedi.

ALTINORDU'NUN GÖZÜ AVRUPA'DA

Törende konuşan Altınordu Başkanvekili Barış Orhunbilge ise ilerleyen yıllarda Avrupa'ya daha çok oyuncu göndereceklerinin altını çizerek, "Altınordu bir Türkiye projesidir. Bu toprakların insanlarına güvenildiği zaman neleri ispatlayabileceklerini gösteren bir proje. Evlatlarımız adına heyecanlıyız ve gurur duyuyoruz. Onları ilerleyen zamanlarda Avrupa'da izleyeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Altınordu olarak amacımız daha fazla oyuncumuzu milli takımlara ve en önemlisi Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü gibi A Milli Takım'a gönderebilmek. Profesyonel olmak sözleşmeye imza atmakla olmuyor. Artık hayatınız futbol olacak."

Konuşmaların ardından Mircea Lucescu oyunculara diplomalarını dağıttı.

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