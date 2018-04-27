Göztepe Karabükspor maçında eski Beşiktaşlı Demba Ba'ya şok tepki

Göztepe tribünleri, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynadıkları Kardemir Karabükspor karşılaşmasında, 67. dakikada Halil Akbunar'ın yerine oyuna giren Demba Ba'ya "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratlarıyla tepki gösterdi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil tribünlerden gelen bu tezahüratlara gösterdi.

Senegalli oyuncu karşılaşmanın 80. dakikasında topu ağlara göndererek Göztepe formasıyla bu sezon 6. golünü attı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 7 Nisan'da oynanan Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasından iki gün önce Demba Ba'yı kadrolarında görmek istediğini belirtmişti. Orman'ın bu açıklamalarına Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş Süleyman Seba'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Yapılan toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi."

Orman'ın açıklamaları üzerine üst üste gelen tepkilerin ardından Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden şu mesajı yayımlamıştı:

"Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı oluşturmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz

Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe Kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir. Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz."