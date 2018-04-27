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li fırsat tepti

Yarı Final ilk maçında 'in 90 dakika forma giydiği karşılaşmada , 'i ağırladı. Konuk ekip, Sime Vrsaljko'nun 10. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişiyle oynamasına karşın Arsenal galibiyet çıkartamadı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 23:08 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 05:27
Mesut Özilli Arsenal fırsat tepti

yarı final ilk maçlarında ile 1-1 berabere kalırken, Olympique Marsilya sahasında Salzburg'u 2-0 yendi.

İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı.

Ev sahibi Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Alexandre Lacazette ile 1-0 öne geçti. 82'nci dakikada gelişen ani atakta Antoine Griezmann ile golü bulan Atletico Madrid, skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Fransız futbolcu Lacazette'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören Sime Vrsaljko, Atletico Madrid'i 10 kişi bıraktı. Bu kararın ardından itirazlarını sürdüren teknik direktör Diego Simeone de hakem Clement Turpin tarafından tribüne gönderildi.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı , 90 dakika sahada kaldı.

ARSENAL 1 - 1 ATLETICO MADRID (MAÇ SONUCU)
Arsenal 1 - 0 Atletico Madrid, 61' Lacazette
Arsenal 1 - 1 Atletico Madrid, 82' Griezmann

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Mesut Özilli Arsenal fırsat tepti
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