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'dan açıklaması "Bu saatten sonra ne olur bilemiyorum"

Teknik Direktörü , 'in 31. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 67. dakikada oyuna girerken taraftarın tepkilerine maruz kalan hakkında da konuşan Tuna "Demba Ba burada kalmak isterken bunların yaşanması üzücü." dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 23:25
Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması Bu saatten sonra ne olur bilemiyorum

'in 31. haftasında Kardemir Karabükspor'u evinde 5-0 mağlup eden 'de, teknik direktör maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Karabükspor'un içinde bulunduğu kötü duruma rağmen rakibe saygılı bir şekilde maça başladıklarını söyledi.

'ya yapılan protestoları değerlendiren Tuna, "Her oyuncunun buraya kattığı bir değer oldu. Demba Ba'ya tepkiler vardı. Hiçbir oyuncu bu eleştirileri hak etmedi. Biz birbirimize sahip çıkarak bu duruma geldik. Oyuncular, herkes gelip geçici. Göztepe taraftarı övülen, değeri üst seviyelerde tutulan bir grup. Bu anlamda bazen taraftarımızın nasıl etkilendiğini anlamıyorum. Bazı futbolcular başka takımlarla özdeşleşebilir. Buraya gelmesi için kendisiyle çok sık görüştüm. Demba Ba Göztepe'ye geldi, bu taraftara hayran kaldı, takıma uyum sağladı. Gelecek için görüşme yapıldı. Ancak bu saatten sonra ne olur bilemiyorum. Yaratılan algılara kapılmak çok yanlış. Demba Ba burada kalmak isterken bunların yaşanması üzücü. Demba Ba çok istediğim bir oyuncuydu. Bu maçtaki enerjiyi bu şekilde noktalamak beni üzdü. Kalıp kalmaması Ba'nın kararı ama taraftarımızın onu istemediği bir gerçek" diye konuştu.

57. dakikadan devam edecek olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili merak edilenler
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Tamer Tuna'dan Demba Ba açıklaması "Bu saatten sonra ne olur bilemiyorum"
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