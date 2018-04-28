Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’nin üzerindeki kara leke...

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun seçimli olağan toplantısı başladı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda başkanlığa, mevcut başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulunun hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptı.

Vefa Küçük, Beşiktaş Kulübünün, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbi maça çıkmama kararını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Federasyon, bize tam adil olmasa da aleyhimize olmayan, ortada bir kararla maçın kaldığı yerden devamına karar verdi. Beşiktaş Kulübüne saygı duyuyorum. Çıkmama kararı aldılar. Bu kararı saygıyla karşılamamız gerekir. Bizim 3 sene önce Rize-Trabzon arasında otobüsümüz kurşunlandı. Çok şükür üzücü bir şeyle sonuçlanmadı. Başkanımız ve yönetimimiz failler bulunana kadar Türkiye liglerine ara verelim önerisinde bulundu. Kısa sürede bulunmazsa da 'Biz Fenerbahçe olarak liglere devam etmeyeceğiz.' dedi. Divan kurulu olarak biz yönetimimize tavsiyede bulunduk. 'Devletimize güvenelim, Cumhurbaşkanımız ve ilgili Bakanlarımız faillerin yakalanacağı sözünü verdi. 'Lige devam edelim, Türk sporuna bizden yana yol ayrımı gelmesin.' dedik. Başkan ve yönetim kurulu lige devam etme kararı aldı. Aradan 3 sene geçti hala failler bulunmadı. Biz ölümle burun buruna gelmişken divan kurulu olarak yönetimimizi ligden çekilmemesi için aklıselime davet ettik. Diğer bahsettiğim kulüp federasyonun kararını protesto amacıyla maça çıkmama kararı aldı. Onların divan kurulu ve yönetiminin tutumu bu, bizim canımıza kastedildikten sonrası tavrımız bu. Farkı sizlere bırakıyorum."

"İKİ BAŞKAN ADAYINI KAHVALTIYA DAVET EDİYORUM"

Vefa Küçük, 2-3 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Kulübünün kongresinde başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u bir araya getirmek istediğini söyledi.

"Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım Koç'un birlik beraberlik mutabakatı yapması lazım." diyen Küçük, "İki başkan adayıyla da görüştüm ama bunu hiçbir zaman dile getirmedim. Eğer iki başkan adayımız da uygunsa haftaya cumartesi kahvaltıya davet ediyorum. 'Yıldırımlar mutabakatı' yapılmalı. Türkiye'de Fenerbahçe bir taraftadır, tek başına cumhuriyettir, diğer kulüpler amatörler dahil bir araya geldiğinde Fenerbahçe karşısında güçlü oluyor. Fenerbahçe'nin de Türk sporunun da birlik ve beraberliğe ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Vefa Küçük, divan başkanlığı seçiminde kendisini destekleyen Aziz Yıldırım ve Ali Koç'a da teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

ALİ KOÇ SALONDA

Fenerbahçe Kulübünün haziran ayındaki kongresinde başkan adayı olan Ali Koç da divan toplantısını takip etti.

Ali Koç, toplantı başlamadan kısa bir süre önce salondaki yerini aldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU : "HAKEM TECRÜBESİZLİKLE HAREKET EDEREK BEŞİKTAŞLILARI CESARETLENDİRDİ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Bu organize eylemler sonrasında hakem gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir" dedi.



Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş ile oynadıklarını Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçı için hakkında yaptığı değerlendirmede, 0-0 devam eden maçı müsabaka hakeminin tatil ettiğini belirterek, "Maç esnasında özellikle korner köşelerinde yapılanların kumpas olduğunu açıklamıştık ve Cumhurbaşkanı'da aynı şeyleri ifade etti. Bu organize eylemler sonrasında hakem gerek bu olaylardan olumsuz etkilenerek, tecrübesiz hakem olarak hareket ederek Beşiktaşlıları cesaretlendirmiştir. Bazı Beşiktaşlıların da provokasyonu sonucunda sahayı terk etmişler ve bu müsabakaya aykırı durumu hakem tatil etmiştir. Anadolu savcılığından soruşturma başlatılmış ve bizlerle bu durum paylaşıldığında bilgilendireceğiz. Müsabakanın tatil kararı sonrası tıpkı 3 temmuzda olduğu gibi kulübümüze, taraftarımıza ve teknik direktörümüze yargısız infaz yapıldı ve UEFA sopasının çıkarılmasına şahit olduk. Camiamız 3 temmuz sonrası çelik gibi güçlüdür" ifadelerini kullandı.

"OBJEKTİF BAKAN KESİMLER İKNA OLDU"

24 Nisan 2018 tarihinde bir basın toplantısı yaptıklarını ifade eden Mosturoğlu, "Bu olaylara objektif bakan tüm kesimler ikna olmuştur. 25 Nisan'da toplanan TFF ise müsabakanın 57. dakikasında devam edilmesine karar vermiştir. Bu karar beklentimize yakındır. Biz sahada kazanılan sonuçlara saygılı olduk. Yaşanan bu olay karşısında divan üyelerimize be taraftarlara teşekkür ediyorum" dedi.

"AYKUT KOCAMAN TEKNİK DİREKTÖRDEN DAHA FAZLASI"

Aykut Kocaman'ın 3 Temmuz'da olduğu gibi bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu anlatan Mosturoğlu, "Rakibin her türlü provokasyonuna rağmen oyuna gelmemiş ve oyunlara engel olmuştur. Futbolcularımızdan en büyük isteğimiz tekrarlanacak maçta rakibimizi eleyerek finale çıkmaları ve kupayı almalarıdır" şeklinde konuştu.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.



Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi. Tokalaşan iki başkan adayından şu anda mevcut bulunan Başkan Aziz Yıldırım, tek isteğinin Fenerbahçe'nin beraat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Benim başkanlıkla bir derdim koltuktan gitmek gibi bir sıkıntım yok. Fenerbahçe'yi halka açtık. Halk istediği gibi üye olabilir ve bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım Yargıtay kararıyla beraber beraat kararı alacak. Ali Koç, Nihat Özbağ, Mithat Yenigün ve bütün yöneticiler beraat edecek. Fenerbahçe beraat edecek. Fenerbahçe'nin üzerindeki kara leke kalkacak. Yoksa Fenerbahçe'de böyle bir beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım" dedi.



Başkan adayı Ali Koç ise "Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz seçimimiz hayırlı olsun diyorum her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam borcu 295 milyon 917 bin 435 lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Rahmi Kandak, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulu raporunu okudu. Derneğin toplam borcunun 295 milyon 917 bin 435 lira olduğunu dile getiren Kandak, mevcut ve alacaklarının 43 milyon 345 bin 857 lira, net borcun ise 252 milyon 571 bin 578 lira olduğunu açıkladı.

Kandak, gelirler toplamının 66 milyon 27 bin 80 lira, giderlerin ise 129 milyon 126 bin 300 lira olduğunu kaydetti. Rahmi Kandak gider fazlasının ise 63 milyon 99 bin 220 lira olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE'DE UFUK AYDIN'DAN VEFA KÜÇÜK'E ELEŞTİRİ

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun seçimli olağan toplantısında divan başkanlığına aday olan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın konuşmalarını yaptı.



İlk olarak söz alan Ufuk Aydın, mevcut başkan ve başkan adayı Vefa Küçük'e eleştirilerde bulundu.



Aydın, "Sayın Ali Koç'un da bizi dinlemesini isterdik. Bize bu fırsatı tanımadı. Bizim itirazımız Vefa Küçük'ün, yüksek divanı yönetiş şeklidir. Biz bu tavrı hak etmiyoruz. Sayın Başkanın özel durumundan dolayı hep sustuk. Yüksek Divan Kurulu bu kulübün şah damarıdır. Vefa Küçük'ün yönetim şeklini beğenmiyorum. Bundan sonra bu divanı Sayın Başkan istediği gibi yönetemeyecek" dedi.



Ufuk Aydın'ın konuşması üzerine söz alan Vefa Küçük ise, "Demokratik bir yarış içindeyiz. Herkes her makama aday olabilir. Ben ne zaman tarafsızlığımı bozdum, kendisine sorarım. Her iki başkan adayı (Aziz Yıldırım ve Ali Koç) senden daha mı akılsız ki Vefa Küçük'e destek veriyor. Demek ki Vefa Küçük'te bir güzellik, tarafsızlık görüyorlar ki desteklerini ona veriyorlar. Senin için kötü söz kullanmam, böyle bir makama aday oldun ama kendini izah etmek için tecrübeli, senden daha kıdemli olan bir insana da saygı göstermen lazım" ifadelerini kullandı.

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

Bu arada başkan adaylarının konuşmalarının ardından oy kullanma işlemine geçildi. Aziz Yıldırım ve Ali Koç da oylarını kullandı.