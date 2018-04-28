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Erdoğan, ve 'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'e yükselen ve takımlarını tebrik etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 20:51 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 21:04
Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı , 'e yükselen ve takımlarını kutladı.

Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ediyor, her iki takımımıza da gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı
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