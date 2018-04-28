Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız

Beşiktaş'ın Pendik'te bulunan No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri açıldı. Açılışa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Hakan Özköse ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı. Tesisin açılışında Ahmet Nur Çebi ile birlikte kurdeleyi kesen Başkan Orman, öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ligde oynayacakları maçları kayıpsız geçip şampiyon olmak istediklerini ifade eden Orman, "Son 4 haftada iyi sonuçlar alıp, ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çizgimizden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle, kimseyle değil, Beşiktaş ile uğraşarak buna devam edeceğiz. Doğru bir tanedir. Zaman içinde gerçek değerini bulur. Önümüzdeki maçları efendiliğimizle oynayacağız. Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız" şeklinde konuştu.



"HAMD OLSUN Kİ BEŞİKTAŞ'I KİMSE YIKAMAZ"

Orman, siyah-beyazlı camianın gün geçtikçe büyüdüğünü aktararak, "Beşiktaş efendiliğiyle namusuyla büyüyor ve büyümeye devam edecek. Beşiktaş büyürken birlik olmak zorunda. Hamd olsun Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin buna gücü yetmez" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞLILARIN OLDUĞU YERDE BU TESİSLERİMİZİN AÇILMASINI İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübün ahde vefası olan bir camia olduğunu belirten Başkan Orman, "Beşiktaş önemli değerleri olan kulüptür. Önemli başkanlar tarafından idare edilmiştir. Hep bir çizgimiz var o çizgide yürümeye devam ediyoruz. Biz ahde vefası olan bir kulübüz. Baba Hakkı ile alakalı Fulya tesisini yaptık. Şevket Belgin için basketbol salonu yaptık. Mehmet Üstünkaya için Akatlar 1903 Tesisleri'ni yaptık. Bugün de Gazi Akınal için tesis açıyoruz. Gazi ağabey sabah Beşiktaş ile kalkar, akşam Beşiktaş ile yatardı. Çok önemli hizmetlerde bulundu. Nicelerine devam etmek nasip olsun. Burası Süleyman Seba döneminde alınmış bir tesisti. Zaman içinde yenilenmeye ihtiyacı oldu. Kulüp olarak büyük bir yatırım yaptık ve bu yakada da tesis açmak nasip oldu. Buna devam etmek istiyoruz. Derneklere talimat verdim, herkes çalışacak. Sadece biz çalışmayacağız. Büyükşehirlerimizin hepsinde, Beşiktaşlıların olduğu yerlerde bu tesislerimizin açılmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.