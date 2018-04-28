Göztepe Karabükspor maçında eski Beşiktaşlı Demba Ba'ya şok tepki

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kardemir Karabükspor'u evinde 5-0 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran anlar ise 67. dakikada gerçekleşti.

Göztepe taraftarı, Halil Akbunar'ın yerine oyuna giren Demba Ba'ya "Burası Göztepe, Beşiktaş değil" tezahüratlarıyla tepki gösterdi. Son haftalarda adı sıkça Beşiktaş'la anılan ve ligde 2 hafta önce oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 2-0 mağlup olduğu Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardınadn siyah beyazlı tribünlerin kendisi için yaptığı tezahüratlara alkışla karşılık veren Demba Ba, Göztepe tribünleri tarafından ıslıklarla protesto edilmişti.

Beşiktaş karşılaşmasının ardından ilk defa iç saha maçında oynayan Senegalli oyuncu aleyhine gerçekleştirilen bu tezahüratlara Göztepe Başkanı Mehmet Sepil büyük tepki gösterdi.

Öte yandan Demba Ba, karşılaşmanın 80. dakikasında attığı golle skoru tayin eden isim oldu ve Göztepe formasıyla bu sezon 6. kez fileleri havalandırdı.

NE YAŞANMIŞTI?

Göztepe tribünlerinin Demba Ba'ya gösterdiği tepkinin ardında yatan olaya ilişkin süreç bundan 3 hafta önce başladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 7 Nisan'da oynanan Beşiktaş - Göztepe karşılaşmasından iki gün önce Demba Ba'yı kadrolarında görmek istediğini belirtti. Orman'ın bu açıklamalarına Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı "Fikret Orman'ın bu açıklamaları Türk futboluna büyük katkılar koymuş Süleyman Seba'nın doğum gününde yapıldı. Sayın Seba yaşasaydı ne düşünürdü? Bunu Beşiktaşlıların takdirine bırakıyorum. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesi ortalığı germenin bir anlamı yoktu. Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Yapılan toplantılarda Türk futbolunun marka değerini artırma konusunda görüş bildirdik. Ancak ardından bu açıklamalar geldi."

Siyah beyazlı ekip ise, Fikret Orman'ın açıklamalarına gelen tepkiler üzerine kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayımladı:

"Başkanımız Fikret Orman'ın gazetecilerle sohbet sırasında Demba Ba ile ilgili sözlerinin farklı bir algı oluşturmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz

Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Beşiktaş'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt Göztepe Kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir. Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz."