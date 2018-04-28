İşte Süper Lig'in 32. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
4 Mayıs Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
5 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
6 Mayıs Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)
16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)
7 Mayıs Pazartesi:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacağı duyuruldu.
Beşiktaş Kulübü, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.