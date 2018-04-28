İşte Süper Lig'in 32. hafta programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

4 Mayıs Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

5 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

6 Mayıs Pazar:

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)

16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

7 Mayıs Pazartesi:

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

KUPADA ELENEN TAKIM PAZARTESİ GÜNÜ OYNAYACAK

Bu arada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmama kararı almıştı.