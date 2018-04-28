Fenerbahçe kader maçında! Karşılaşmanın canlı anlatımı burada

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor.

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, ligde geçen hafta oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre takımda tek değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Nabil Dirar'ın sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında Alper Potuk'u sahaya sürdü.

Kalede Volkan Demirel'i görevlendiren Kocaman, savunma hattını Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Orta sahada Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Aatıf Chahechouhe ve Alper Potuk'u görevlendirdi. Fenerbahçe'nin hücum hattında ise son haftalarda olduğu gibi yine Giuliano ve Roberto Soldado forma giydi.

DİRAR KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, Kasımpaşa karşısında 21 kişilik kadroya alınmadı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasında bulunan Dirar, geçirdiği adale sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa deplasmanına getirilmedi.

ALPER POTUK 2 HAFTA SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, ligde 2 hafta sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Sarı-lacivertlilerin geçen hafta ligde karşılaştığı Antalyaspor maçında yedek soyunan ve sonradan oyuna dahil olan Alper, 29. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almamıştı.

Alper, son olarak Fenerbahçe'nin 28. haftada sahasında Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de forma giymişti.

ISLA KADROYA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, ligde 2 hafta sonra 21 kişilik kadroya alındı.

Yabancı kontenjanı nedeniyle son 2 haftada Kocaman tarafından kadroya alınmayan tecrübeli futbolcu, Dirar'ın sakatlığı nedeniyle 21 kişilik kadroya girdi.

Yabancı kontenjanı nedeniyle kadro dışında kalan oyuncu ise yine Eljif Elmas oldu.

BEŞİKTAŞ VE ŞENOL GÜNEŞ'E TARAFTARDAN TEPKİ

Fenerbahçe taraftarları, karşılaşma öncesinde Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş aleyhinde uzun süre tezahüratta bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarıda kalan maçta yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve teknik direktörü Şenol Güneş'e, 30. haftadaki Antalyaspor maçında da yoğun tepki göstermişti.

Fenerbahçeli taraftarlar bu karşılaşmada da tepkilerini sürdürdü.

KASIMPAŞA'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, takımını 30. haftadaki Atiker Konyaspor maçının ilk 11'i ile sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe karşısında, ligde geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 2-0 mağlup oldukları kadroyu bozmadı.

Kemal Özdeş Fenerbahçe karşısında, kalede Eray Birniçan'ı, savunma hattında ise Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Veysel Sarı ve Olivier Veigneau dörtlüsünü görevlendirdi. Orta sahayı Loret Sadiku, David Pavelka ve Bernard Mensah üçlüsüyle kuran Özdeş, kanatlarda Trezeguet ve İlhan Depe'ye şans verdi. Özdeş tek santrfor olarak Mbaye Diagne'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe'nin 11'i;



Volkan, Şener, Nesutadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Aatıf, Giuliano, Soldado.

Kasımpaşa'nın 11'i;



Eray, Omeuro, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, İlhan, Diagne.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Nabil Dirar sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Sarı-lacivertliler kritik maça Faslı oyuncudan yoksun olarak çıkacak.



Nabil Dirar'ın yerine Kasımpaşa deplasmanında Alper'in görev yapacak.