Abdürrahim Albayrak: “Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı”

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir mücadele geçirdiklerini ifade eden Albayrak, "Beşiktaş'ın yedeklerini biliyoruz. İnanılmaz bir hafta geçirdik ve hocamızın söylediği her şeyi futbolcularımız uyguladı. Hepsini alınlarından öpüyorum. Teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Gecemizi gündüzümüzü Florya'ya verdik. Bir ekip ruhu sergiledik. Hocanın inanılmaz motivasyonu bu maçın kazanılmasındaki en büyük faktörlerinden. Zaten Türk Telekom Stadı'nda muhteşem taraftarımızın, 52 bin kişinin önünde onların da desteğiyle yenemeyeceğimiz takım yoktur.

"ŞAMPİYON OLMAK İÇİN 270 DAKİKAMIZ KALDI"

Siyah-beyazlı ekibi 2-0 mağlup ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Abdürrahim Albayrak, "Bugün ligde iki sene üst üste şampiyon olmuş çok güçlü bir rakibi, Beşiktaş'ı yendik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş'a bundan sonra başarılar. İyi bir takım iyi mücadele ettiler. Biz daha çok pozisyona girdik. Penaltı da kaçırmamıza rağmen 2-0 aldık. Şampiyon olmak için 270 dakikamız kaldı. Her şey bizim elimizde. İnanıyorum ki kalan 270 dakikayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Şimdi en önemli maçımız Akhisarspor maçı. Yarından itibaren Akhisarspor maçı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah oradan da galip gelip yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.