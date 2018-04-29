Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama! "Beşiktaş maça çıkacak"

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"En kritik hafta gibi gözüküyordu, derbinin de oynanacak olması nedeniyle. Rakibimiz kendi sahasında gol ortalaması olarak 2 civarında atan ama bununla birlikte 1,5 civarında yiyebilen bir takım.

Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum. Bizim tarafı hem yumuşatmak için, hem de farklı yerlere farklı mesajlar vermek için bunu yaptıklarını düşünüyorum.

Beşiktaş'ın maça çıkmayacağız demesi bana pek inandırıcı gelmedi. Aslında Beşiktaş'ın hükmen mağlup olması gerekiyordu. Şenol Güneş'in başının yarılmamasına rağmen yarıldığını söylemedi, hükmen mağlubiyeti gerektiriyordu.

Beşiktaş çıkar da, bizi yenerse ilk kutlayan ben olacağım. Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması inandırıcı gelmiyor.

Maçı tatil ettiren nedenlerden biri için Şenol Güneş'in başının yarılması yazılmış. Gerçekleri söylemeliyiz, yalana yalan demek lazım. Ben bu dünyanın içinden gelen bir insanım. Her şeyden evvel futbolseverim. Sahada bitsin diyorum, Beşiktaş'ın bizi yenecek gücü var. Biz 10 kişiyken orada 2-1 öne geçtik.

Çok net bir şekilde Beşiktaş'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Ne beklentiler olduğunu bilmediğim bir kararın uygulanması olarak görüyorum"