Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması

Sakat sakat oynadığının altını çizen Burak Yılmaz "Bugün kazanmamız gerekiyordu. 4 haftadır karnımda bir sakatlığım var; tamamen uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar 'oynama' diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Ağzı olan konuşuyor ama çok umrumda değil. Pazartesi Almanya'ya doktoruma gideceğim. 3 hafta böyle oynayacağım ne olursa olsun. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

Transfer teklifleri aldığını ve sezon sonunda yönetimle oturup konuşacaklarını söyleyen Burak "Devre arasında da 'Transfer teklifleri alıyorum' dedim. Yine de teklifler var. Ukalalık olarak olarak algılanmasın. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Fakat bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Ama benim aklımda gitmekle ilgili en ufak bir şey yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz. Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru. Başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanımız yüksek maliyetli oyuncularla oturup konuşulması gerektiğini hep söylüyor. Doğru söylüyor. Eğer birbirimizin isteklerini karşılayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa benim gönlüm her zaman Trabzonspor'da" dedi.