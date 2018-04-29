Fatih Terim "Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Başakşehir'in kazanmasının maçın önemini arttırdığını belirten Terim, "Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz" dedi

İşte Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi açıklamaları:



Herhangi bir sonuçta, 2 takımdan biri son 3 haftaya daha zayıf girecek. Zaten 5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ümit ederim güzel bir derbi olur. Mücadelesiyle, oyunuyla...

Birkaç şeyi aynı anda yaşayacağız. Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı. Kaybeden takımın son üç maça zayıf ihtimalle gireceği bir ortam var. Kazanan diğer takımlar için buradan çıkan her sonuç tamamen onların lehine olacak. İnşallah bugün sahamızdaki iyi performansımızla kazanacağız. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz.

Ümit ederim mücadelesiyle, oyunuyla güzel bir derbi olur. Seyirci, takım, oyuncu birlikteliğiyle güzel bir gece yaşarız. Burada herkese hoş bir gece yaşatırız umarım.

SURİYELİ SIĞINMACI ÇOCUKLAR, GALATASARAY ANTRENMANINDA