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"Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı"

'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek 'da teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Zirveyi kaybetmek istemediğini belirten deneyimli teknik adam, rakiplerinin maçlarından galibiyetle ayrılmaları sebebiyle alınacak bir 3 puanın daha kıymetli hale geldiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 18:48
Fatih Terim Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı

Teknik Direktörü , 'in 31. haftasındaki Beşiktaş derbisi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Başakşehir'in kazanmasının maçın önemini arttırdığını belirten Terim, "Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz" dedi

İşte Fatih Terim'in Beşiktaş derbisi öncesi açıklamaları:

Herhangi bir sonuçta, 2 takımdan biri son 3 haftaya daha zayıf girecek. Zaten 5-6 maç kala olayların kaybetmeme üzerine kurulduğu bir ortamdan geçiyoruz. Ümit ederim güzel bir derbi olur. Mücadelesiyle, oyunuyla...

Birkaç şeyi aynı anda yaşayacağız. Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı. Kaybeden takımın son üç maça zayıf ihtimalle gireceği bir ortam var. Kazanan diğer takımlar için buradan çıkan her sonuç tamamen onların lehine olacak. İnşallah bugün sahamızdaki iyi performansımızla kazanacağız. Yerimizi kaybetmek istemiyoruz, yerimizden memnunuz.

Ümit ederim mücadelesiyle, oyunuyla güzel bir derbi olur. Seyirci, takım, oyuncu birlikteliğiyle güzel bir gece yaşarız. Burada herkese hoş bir gece yaşatırız umarım.

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Fatih Terim "Rakiplerin kazanması maçın önemini bir kat daha artırdı"
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