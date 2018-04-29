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, ligdeki ikinci golünü attı

maçında fileleri havalandıran ’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu , ligdeki gol sayısını ikiye yükseltti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 21:13 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 21:14
Fernando, ligdeki ikinci golünü attı

Spor Toto Süper Lig'de 'ı ağırlayan , mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda 24. dakikada sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Nagatomo'nun ceza sahası içi sol tarafından pasında kale önünde topla buluşan Fernando, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu diğer golünü de Türk Telekom Stadyumu'ndaki Akhisarspor maçında atmıştı.

Fernando, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta görev aldı ve 1843 dakikada sahada kaldı.

Galatasaray - Beşiktaş maçından kareler

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Fernando, ligdeki ikinci golünü attı
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