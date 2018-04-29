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'ye şampiyonluk yarışında ağır darbe

İtalya Serie A'nın 35. haftasında 'ya 3-0 yenilen , bitime 3 hafta kala lider Juventus'un 4 puan gerisine düştü.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 22:57
Napoli'ye şampiyonluk yarışında ağır darbe

'nin (Serie A) 35. haftasında , deplasmanda 'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Ligde haftaya lider Juventus'un 1 puan gerisinde giren Napoli, Artemio Franchi Stadı'nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Fiorentina, Giovanni Simeone'nin 34, 62 ve 90+3. dakikalarda kaydettiği gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fiorentina puanını 54'e çıkardı. Napoli ise 84 puanda kaldı. Napoli, lider Juventus'un deplasmanda Inter'i 3-2 yenerek puanını 88'e yükselttiği haftayı puansız geçerek bitime 3 maç kala şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı yitirdi.

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Napoli'ye şampiyonluk yarışında ağır darbe
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