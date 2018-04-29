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'ten maç sonu flaş hareket!

maç sonrası basın toplantısında 'teknik olarak konuşacak bir şey yok' dedi ve kısa bir cümlenin ardından toplantıdan ayrıldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 22:31
Şenol Güneş'ten maç sonu flaş hareket!

Spor Toto Süper Lig'de 'a 2-0 mağlup olan 'ın teknik direktörü , maç sonrası düzenlenen toplantıda karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunmadı.

Derbi maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Benim fazla konuşacak bir şeyim yok." diyen Güneş, mecburiyetten basın toplantısına katıldığını söyledi.

Birçok değerin anlamını yitirdiğini belirten Güneş, 1 dakikadan az süren açıklamasında şunları söyledi:

"Bu maçla ilgili konu değil. Açıklamalarımızın artık monoloğa döndüğü, diyaloğun kalmadığı bir ortamda ne söylediğimizin hiçbir anlamı yok. Onun için yorum yapmayı da doğru bulmuyorum. Bundan sonra söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü mecburiyetten buraya geliyoruz. Konuşmalarımızın, davranışlarımızın toplum nazarında bu şekilde aşağılandığı bir ortamda söz söylemek yerine sizin gördüklerinizi yazmanın ve değerlendirmenin daha çok katkı yapacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar."

Şenol Güneş: "Birçok değerin anlamını yitirdiğini görüyorum"

Şenol Güneş, soru almadan basın toplantısını tamamladı.

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Şenol Güneş'ten maç sonu flaş hareket!
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