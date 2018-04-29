Türkiye derbiye kilitlendi! Galatasaray - Beşiktaş maçı tarihe geçecek...

Süper Lig'in 31. haftasında ligin lideri Galatasaray, Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kritik sınav öncesinde Galatasaray 63 puanda lider durumdayken, Beşiktaş ise 62 puanla maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Galatasaray, ligde iç sahadaki yenilmezliğini sürdürüp şampiyonluk yolunda hayati bir 3 puan kazanmak istiyor son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş; ise Türk Telekom Stadyumu'ndan galip ayrılıp şampiyonluk yarışından kopmama niyetinde...

Galatasaray; son 2 maçta Medipol Başakşehir'i 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u ise deplasmanda 3-2 yendi. Beşiktaş ise ligdeki son 4 maçından da galibiyetle ayrıldı.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 haftada Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi.

Siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez Süper Lig'de 4 maç üst üste kazandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele bu akşam saat 19:00'da başlayacak ve derbi beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan maçı Beşiktaş; Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle 3-0 kazanmıştı.

SERDAR AZİZ CEZALI!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Serdar Aziz, Alanyaspor karşısında gördüğü sarı kart dolayısıyla derbide forma giyemeyecek. Serdar Aziz'in yerine Maicon'un forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY 11 YABANCI İLE SAHAYA ÇIKACAK!

Serdar Aziz'in yerine Maicon'un forma giymesiyle Galatasaray, bu sezon Atiker Konyaspor maçından sonra ikinci kez bir karşılaşmaya 11 yabancı ile çıkacak. Galatasaray'ın 11 yabancı ile derbiye çıkacak olması aynı zamanda Türk futbol tarihine de geçecek. Sarı kırmızılılar derbi tarihinde 11 yabancı ile sahaya çıkacak ilk takım olacak.

PEPE OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.

ÜÇ OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, yarınki karşılaşmada kart görürlerse gelecek haftaki Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş'ta geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Caner Erkin dışında eksik bulunmuyor.

İki takımın muhtemel 11'i ise şu şekilde...

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Jason Denayer, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Belhanda, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Gomis

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Medel, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Negredo