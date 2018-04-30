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: "Yarım kalan tüm işlerimi tamamlamak için adayım"

Kulübü Başkanı , kulübün haziran ayında yapılacak olağan genel kurulunda son kez başkanlığa aday olacağını bildirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 13:16 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 14:07
Aziz Yıldırım: Yarım kalan tüm işlerimi tamamlamak için adayım

dergisinin mayıs ayı sayısında yer alan yazısında, "Fenerbahçe başkanlığı gibi, şahsımın kutsal olarak addettiği bir görevde 20 yılı büyük bir onur ve gururla geride bıraktım. Önümüzdeki haziran ayında kulübümüzün seçimli olağan genel kurulu var ve yarım kalan tüm işlerimi tamamlamak için bir kez daha bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu hepinizin huzurunda geçtiğimiz ay açıkladım." ifadelerini kullanan , şunları kaydetti:

"Özellikle, henüz tamamlanamayan 3 Temmuz süreci ve kumpasın meydana getirdiği maddi zararların temin edilmesi için ilk adımların atılması gibi, kulübümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan bu konu, benim adaylık sürecimi şekillendiren başlıca etkenlerden biridir ve bu durum yıllardır dile getirdiğim öncelikli hedefimdir. Bununla birlikte, 3 Temmuz öncesinde yakaladığımız, Avrupa'nın birçok prestijli mecrasına konu olan sportif ve ekonomik başarılarımızın tekrar yakalanması için gerekli çalışmaların başlatılması, yine birincil hedeflerimin içerisinde yer almakta. Fenerbahçe başkanlığım döneminde başımıza gelen bu kumpasın tüm çıplaklığıyla ortaya çıkması, akabinde de zararların tazmini ve başta olmak üzere tüm branşlarda zirve, halihazırdaki başarılı branşlarımızın bu durumunun stabil kalması için gerekli ekonomik ve sosyal zeminin sağlanması adına ilk girişimlerin yapılması boynumun borcudur. Bu sebeple, tekrar belirtmek isterim ki haziran ayında son kez Fenerbahçe başkanlığına adayım."

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün tüm takım ve sporcularının başarılı bir sezon geçirdiğini aktararak, "Futbol takımımız, lig ve kupada şampiyonluk iddiasını sürdürmektedir ve bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar devam edecektir. Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de bulunmakta ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadelesini sürdürmektedir. Tüm amatör sporcularımız Fenerbahçe ve milli forma altında Türkiye'ye gururlar yaşatmak için mücadelelerine devam etmektedir. Fenerbahçe arması ve Türkiye için yarışan tüm takım, sporcu, antrenör ve yöneticilerimize şampiyonluklar, kupalar, madalyalar ve başarılar dilerim." şeklinde görüş belirtti.

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Aziz Yıldırım: "Yarım kalan tüm işlerimi tamamlamak için adayım"
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