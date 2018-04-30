CANLI | Bursaspor - Konyaspor

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftanın kapanış karşılaşmasında Bursaspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Bursaspor, geride kalan 30 haftada topladığı 36 puanla 11. sırada yer alırken 32 puanlı Konyaspor 15. sırada yer alıyor.
BURSASPOR 2 - 0 KONYASPOR (İLK YARI SONA ERDİ)
29' Sow
35' Ertuğrul Ersoy
İLK 11'LER
Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, Barış Yardımcı, Pablo Batalla, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Jires Kembo-Ekoko, Moussa Sow
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Nejc Skubic, Jens Jonsson, Volkan Şen, Vedat Bora, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Samuel Eto'o