Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Bursaspor - Konyaspor

CANLI | -

'in 31. haftasında , kümede kalma mücadelesi veren Sergen Yalçın yönetimindeki Atiker 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 20:03 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 20:49
CANLI | Bursaspor - Konyaspor

'de 31. haftanın kapanış karşılaşmasında , Atiker 'u konuk ediyor. spor, geride kalan 30 haftada topladığı 36 puanla 11. sırada yer alırken 32 puanlı Konyaspor 15. sırada yer alıyor.

BURSASPOR 2 - 0 KONYASPOR (İLK YARI SONA ERDİ)
29' Sow
35' Ertuğrul Ersoy

İLK 11'LER

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Behich, Abdullahi Shehu, Barış Yardımcı, Pablo Batalla, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Jires Kembo-Ekoko, Moussa Sow

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Ali Turan, Selim Ay, Nejc Skubic, Jens Jonsson, Volkan Şen, Vedat Bora, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Samuel Eto'o

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Bursaspor - Konyaspor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN