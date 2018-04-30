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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shota ve Archil'i unutmadı

Cumhurbaşkanı , Özbekistan Parlamentosu'na hitap etti. Erdoğan, kendisini dinlemeye gelen Shota Arveladze ve kardeşi 'yi kürsüye davet etti.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 19:47
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Cumhurbaşkanı , Özbekistan Parlamentosu'na hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasını, bir zamanlar Türkiye'de futbol oynayan ve kardeşi de dinledi.

Erdoğan, Özbekistan Süper Lig takımlarından Pakhtakor'u çalıştıran Şota ve kardeşi Archil'i yanına davet etti ve şu açıklamaları yaptı, "Burada Şota'yla Archil de var. Artık bizdeki futbol hayatları bitti şimdi de buradasınız. Özbekistan'da takım çalıştırıyorlar, hocalık yapıyorlar. Ne güzel bir birliktelik oldu. Hayırlı olsun."

Trabzonspor formasıyla 1995-96 sezonunda gol krallığıyla yaşayan ve bordo mavili taraftarların en sevdiği oyuncular arasında yer alan Shota Arveladze, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğünü yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shota ve Archil'i unutmadı
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