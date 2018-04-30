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Eski , 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu

, A Ligi'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski Trabzonsporlu ise yılın futbolcusu seçildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 17:21
Eski Beşiktaşlı Bobo, 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu

'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu , A Ligi'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski Trabzonsporlu ise yılın futbolcusu seçildi.

Beşiktaş formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, Avustralya A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski Trabzonsporlu Adrian Mierzejewski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.

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Eski Beşiktaşlı Bobo, 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu
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