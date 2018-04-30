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'nde rövanş zamanı

, 2-1 kazandığı UEFA yarı final ilk maçının rövanşında, yarın 'i ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 5-2 kaybeden , 2 Mayıs Çarşamba günü seyircisi önünde 'a karşı tur atlamaya çalışacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 15:32
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA yarı final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, yarın ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

İspanyol temsilcisi , deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem yönetecek.

Milli futbolcu 'in forma giydiği İtalyan kulübü ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi 'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

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