Spor Toto Süper Lig'de tarihi şampiyonluk yarışı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve siyah beyazlılarla arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Sarı kırmızılılar en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde yer alırken, 3. sırada bulunan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ise 3. Ligin kalan haftalarında gözler, ilk dört sıradaki takımın kalan 3 haftada oynayacağı maçlara çevrildi.

İşte o maçlar.

GALATASARAY (66 puan)

Teleset Mobilya Akhisarspor (D)

Evkur Yeni Malatyaspor

Göztepe (D)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (65 puan)

Demir Grup Sivasspor

Antalyaspor (D)

Kasımpaşa

FENERBAHÇE (63 puan)

Bursaspor

Karabükspor

Konyaspor

BEŞİKTAŞ (62 puan)

Kayserispr

Osmanlıspor

Sivasspor