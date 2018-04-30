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'de tarihi şampiyonluk yarışı

'in 31. haftasında , 'ı evinde 2-0'la geçerek şampiyonluk yolunda dev bir adım alırken konuk ekibin liderle arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Bitime 3 hafta kala tüm gözler ilk dört sıradaki takımın kalan maçlarına çevrildi. İşte o maçlar...

Giriş Tarihi: 29.4.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 01:53
Spor Toto Süper Lig'de tarihi şampiyonluk yarışı

, 'in 31. haftasında 'ı 2-0 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti ve siyah beyazlılarla arasındaki puan farkını 4'e yükseltti. Sarı kırmızılılar en yakın rakibi 'in 1 puan önünde yer alırken, 3. sırada bulunan ile arasındaki puan farkı ise 3. Ligin kalan haftalarında gözler, ilk dört sıradaki takımın kalan 3 haftada oynayacağı maçlara çevrildi.

İşte o maçlar.

GALATASARAY (66 puan)
Teleset Mobilya Akhisarspor (D)
Evkur Yeni Malatyaspor
Göztepe (D)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR (65 puan)
Demir Grup Sivasspor
Antalyaspor (D)
Kasımpaşa

FENERBAHÇE (63 puan)
Bursaspor
Karabükspor
Konyaspor

BEŞİKTAŞ (62 puan)
Kayserispr
Osmanlıspor
Sivasspor

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Spor Toto Süper Lig'de tarihi şampiyonluk yarışı
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