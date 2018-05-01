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’ten kanser hastası Nuri’ye anlamlı mesaj

'ın yıldız forveti Batefembi , çektiği video ile Bolu'da tedavi gören kanser hastası 22 yaşındaki 'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 15:44
Gomis’ten kanser hastası Nuri’ye anlamlı mesaj

Ultraslan Bolu İl Temsilciği, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif servisinde tedavi gören nöroblastom kanser hastası Nuri Biçer'i ziyaret etti. Taraftar grubu 'ın yıldız forveti Bafetimbi Gomis ile irtibata geçerek, kanser hastası gence moral olması için görüntülü mesaj göndermesini istedi. de taraftar grubunun isteğini yerine getirerek çektiği videoda 'e, "Geçmiş olsun Nuri seni seviyorum" dedi.

Nuri Biçer de Gomis'in mesajını, "Teşekkür ederim Gomis. Penaltıyı kaçırdın ama üzülme. İnşallah şampiyon olacağız" diyerek cevapladı.

Taraftar grubu, aynı hastanede kas hastalığı tedavisi gören Galatasaray taraftarı Mertcan Özer'i de ziyaret ederek 21'nci yaş gününü kutladı. Ailelerin de yer aldığı ziyaretlerde heyecanlı ve mutlu anlar yaşandı.

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Gomis’ten kanser hastası Nuri’ye anlamlı mesaj
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