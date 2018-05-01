Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle her iki kulübün disipline sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün, deplasmanda Kasımpaşa ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Süper Lig'Antalyalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulübün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bursaspor'un, Atiker Konyaspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildiği kaydedildi. Ayrıca, ev sahibi takımın görevlisi Gökhan Tokcan'ın müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Atiker Konyaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk etti.