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'den 6 kulüp 'ye sevk edildi

Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 'den 6 kulübü 'ya sevk etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2018 19:30
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

() Hukuk Müşavirliği, Spor Toto 'den 6 kulübü () sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 31. haftasında ile arasında oynanan derbi maçta çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle her iki kulübün disipline sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün, deplasmanda Kasımpaşa ile oynadıkları karşılaşmada yaşanan çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Süper Lig'Antalyalyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-mavili kulübün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Bursaspor'un, maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle disipline gönderildiği kaydedildi. Ayrıca, ev sahibi takımın görevlisi Gökhan Tokcan'ın müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmada Atiker Konyaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline sevkine karar verildiği bildirildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, , Akın Çorap Giresunspor, ve MKE Ankaragücü kulüplerini çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk etti.

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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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