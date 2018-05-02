Deportivo, Emre Çolak'ı takımda tutmak istiyor

Takımda kiralık olarak forma giyen Valverde, Bakkali, Lucas Perez ve Adrian'ın, bonservislerini elinden bulunduran kulüplere geri döneceği kaydedildi.

Deportivo'nun, gelecek sezon için takım için büyük önem taşıyacağını düşündüğü isimleri ise kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.

Fede Cartabia, Pedro Mosquera, Emre Çolak, Schar ve Luisinho gibi oyunculara teklifler olduğu ancak bu oyuncuların kulübe olan bağlılıklarını gösterdiği ve Deportivo'nun bu isimleri elinde tutmayı umduğunun altı çizildi.

Teknik direktör Clarence Seedorf ile yola devam edilip edilmeyeceğinin ise yeni sportif direktörün belli olmasından sonra netleşeceği belirtildi.

(Ajansspor)