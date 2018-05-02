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, 'ı takımda tutmak istiyor

() 35. hafta mücadelesinde Barcelona'ya evinde 4-2 mağlup olarak ligden düşmesi kesinleşen , milli oyuncu 'ı önümüzdeki sezon takımda tutma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 2.5.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 22:06
Deportivo, Emre Çolak'ı takımda tutmak istiyor

Takımda kiralık olarak forma giyen Valverde, Bakkali, Lucas Perez ve Adrian'ın, bonservislerini elinden bulunduran kulüplere geri döneceği kaydedildi.

'nun, gelecek sezon için takım için büyük önem taşıyacağını düşündüğü isimleri ise kadrosunda tutmak istediği vurgulandı.

Fede Cartabia, Pedro Mosquera, , Schar ve Luisinho gibi oyunculara teklifler olduğu ancak bu oyuncuların kulübe olan bağlılıklarını gösterdiği ve Deportivo'nun bu isimleri elinde tutmayı umduğunun altı çizildi.

Teknik direktör Clarence Seedorf ile yola devam edilip edilmeyeceğinin ise yeni sportif direktörün belli olmasından sonra netleşeceği belirtildi.

(Ajansspor)

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Deportivo, Emre Çolak'ı takımda tutmak istiyor
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