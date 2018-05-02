Milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş karşılaşmasında Liverpool'u konuk ediyor. İlk maçı evinde 5-2 kazanan Liverpool final yolunda avantajlı olan taraf. Öte yandan, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Barcelona'yı ikinci maçta evinde 3-0 yenerek yarı finale yükselen İtalyan ekibi aynı başarıyı tekrar gösterme arzusunda.

ROMA NASIL TUR ATLAR

Roma, 3'den fazla farkla kazanması, hiç gol yemeden veya 1 gol yiyerek 3 farkla galip gelmesi halinde finale çıkan taraf olacak. Öte yandan Roma'nın alacağı 5-2'lik bir galibiyet karşılaşmayı uzatmaya götürecek. Kalan her türlü sonuçta Real Madrid'in finaldeki rakibi Liverpool olacak.

TEKNİK DİREKTÖRLER NE DEDİ

Maç öncesi düzenlenen basın toplantılarında iki takım teknik direktörleri şu açıklamaları yaptı:

Eusebio Di Francesco / Roma: Barcelona maçını kopyala yapıştır yapacağım. Oyuncuların düşüncüleri de böyle. Liverpool gibi bir rakibe karşı rekabet edebilmek için fiziksel çabamızı arttırmamız lazım. Sonra maça yaklaşımımız devreye girecek ve erken bir gol atarak taraftarlarımızı her zaman olduğundan daha fazla arkamıza alacağız.

Jurgen Klopp / Liverpool: Burada olmayı hak ettik. Hayallerimiz uğruna savaşmak için buradayız. Finale gitmek istiyoruz.

HİÇBİR TAKIM BAŞARAMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi / UEFA Avrupa Ligi yarı final turunda bugüne kadar hiçbir takım ilk ayakta aldığı 5-2'lik mağlubiyetin ardından finale yükselmeyi başaramadı. Buna benzer son skor 1999-00 sezonunda berçekleşti ve İtalyan ekibi Lazio'yu ilk maçta 5-2 mağlup eden Valencia, ikinci karşılaşmayı da 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

LIVERPOOL, ROMA'YA KAYBETMEDİ

Liverpool Avrupa Kupaları tarihinde Roma karşısında mağlubiyet yüzü görmedi. Avrupa Kupalarında iki taraf arasında oynanan 4 karşılaşmada Liverpool 2 galibiyet alırken 2 maç da berabere tamamlandı.

Konuk ekip, Avrupa Kupaları tarihinde 10. kez yarı final etabında yer aldı ve bu 10 eşleşmenin 9'unda finale yükselen taraf olmayı başardı. Öte yandan Roma, 27 yıl sonra ilk kez bir Avrupa Kupasında yarı finalde mücadele ediyor. Son olarak 1990-01 sezonunda -o zamanki adıyla- UEFA Kupası Yarı Final etabında Brondby ile eşleşen İngiliz ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son yarı final eşleşmesini 1983-84 sezonunda Dundee United ile oynamış ve finale yükselen taraf olmuştu.

MAAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 21.45

Stat: Olimpico

Hakem: Damir Skomina / Yardımcıları: Jure Praprotnik, Robert Vukan (SLOVENYA)

Yayın: tivibu SPOR 2