Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Göztepeli futbolcular stat inşaatını gezdi

li futbolcular stat inşaatını gezdi

ekiplerinden 'nin futbolcuları, yapımı devam eden stat inşaatında incelemelerde bulundu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 17:56
Göztepeli futbolcular stat inşaatını gezdi

Teknik direktör 'nın bulunduğu ziyarette li futbolcular, Tesisleri'nin yerine yapılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatını gezdi. Futbolcular, stat mimarlarından Tuğrul Büyükköken'den proje hakkında bilgi aldı.

Şantiye çalışanları ve taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldı.

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe'deki iki şampiyonluğun ardından en büyük mutluluğu stat inşaatının bitiminde yaşayacağını kaydetti.

Stat inşaatının sorunsuz şekilde devam ettiğini belirten Papatya, 2019-2020 sezonundan itibaren maçlarını burada oynayacaklarını aktardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepeli futbolcular stat inşaatını gezdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN