Hamza Hamzaoğlu "Heyecanı erken bitirmeye çalışacağız"

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık tutuldu. Futbolcular bu bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.

Sakatlıkları süren Zeki Yıldırım ve Salih Dursun çalışmada yer almadı.

Teknik direktör Hamzaoğlu, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, sahalarında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği maçının öneminin daha da arttığını ifade etti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından puanlar çıkarmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını anlatan Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Trabzonspor maçındaki oyun ve mücadeleden memnunum. Takımım kazanmak için sahada her şeyi yaptı. Büyük bir mücadele gösterdik. İstediğimiz gibi oynayamadık. Maçın gidişatına göre oyunu elimizde tutamadık, oyunu şekillendiremedik. Ama yapacak bir şey yok, yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Önümüzde üç maçımız daha var. En önemlisi bu hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçı. İnşallah burada alamadığımız puan ya da puanları orada alıp dönmeye çalışacağız. Takımıma inanıyorum. Oradan iyi bir sonuçla döneceğiz."

"HEYECANI ERKEN BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Teknik direktör Hamzaoğlu, ligde bu hafta oynanacak maçların kümede kalma mücadelesi veren tüm takımlar için çok zor geçeceğini vurgulayarak, "Bu heyecan ligin son haftasına kadar sürecek gibi. Herkes herkesi yenebilecek durumda. Kendi adımıza bu heyecanı erken bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği deplasmanından üç puanla dönmeleri durumunda büyük ölçüde rahatlayacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, ancak matematiksel olarak her şey bitmeden "Bitti" diyemeyeceklerini kaydetti.