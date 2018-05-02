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soluğu 'da aldı

Teknik Direktörü , Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından soluğu 'da aldı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Şenol Güneş basın mensupları ile sohbet etti ancak gündemle ilgili soruları yanıtlamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.5.2018 13:53 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 14:05
Şenol Güneş soluğu Bodrum'da aldı

Teknik Direktörü , Galatasaray - Beşiktaş maçının ardından soluğu 'da aldı. Kahvaltı yaptığı mekanın önünde bekleyen gazetecilerle sohbet eden Güneş, soruları yanıtlamayacağını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum'da kahvaltı yaparken görüntülendi. 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından bir süre dinlenmek için Bodrum'a gelen Güneş'e, Beşiktaş Kalecisi Tolga Zengin eşlik etti.

Güneş, basın mensuplarının olaylı Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı. Muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul eden başarılı teknik adam, mekan çıkışında vatandaşları kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Şenol Güneş soluğu Bodrum'da aldı
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