CANLI | Fenerbahçe - Beşiktaş

Aykut Kocaman açıklama yapıyor

Fenerbahçe futbol takımı sahaya çıktı.

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Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşması bu akşam 57. dakikadan itibaren oynanmak üzere saat 20.30'da ATV ekranlarında naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları zeminin kontrolü için statta gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustadter, Marin Skrtel, Mehmet Topal , İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Josef De Souza, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado

AYKUT KOCAMAN'DAN İLK AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman stada çıktı ve basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Deneyimli çalıştırıcı şu açıklamaları yaptı, "Odaklanmada problem oldu. 11 hafta 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz."

KARŞILAŞMADA NELER YAŞANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar vermesi üzerine siyah beyazlı ekip resmi sitesinden yayımladığı mesajda karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.

Beşiktaş, 1 Mayıs tarihinde TFF'nin, derbinin kaldığı yerden oynanması yönündeki kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuş ancak bu itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmişti.

Statü gereği sarı lacivertli ekip 20.30'da Ülker Stadı'nda yerini alacak ve 15 dakika bekleyecek. Bu süre sonunda Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması durumunda hakem Mete Kalkavan karşılaşmayı bir kez daha tatil edecek ve Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün herhangi bir takım veya takımların maça çıkmaması halini düzenleyen ilgili hükmü uyarınca karşılaşmanın sonucu Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen galibiyetiyle sonuçlanacak ve 9 Mayıs'taki kupa finalinde Akhisar'ın rakibi Fenerbahçe olacak.

BEŞİKTAŞ'A AĞIR FATURA

Öte yandan sahaya çıkmama kararı neticesiyle Beşiktaş'ı ağır bir fatura bekliyor olacak. Önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek olan Beşiktaş, kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili olarak da herhangi bir talepte bulunamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesinin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."