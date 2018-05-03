Çaykur Rizespor'dan "sosyal medya" açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselmiş olmanın sevincini yaşarken sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenilen gündem bizleri derin bir üzüntüye ve büyük bir şaşkınlığa sürüklemiştir." ifadesi kullanıldı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor'la ilgili sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Süper Lige yükselmiş olmanın sevincini yaşarken sosyal medya üzerinden oluşturulmak istenilen gündem bizleri derin bir üzüntüye ve büyük bir şaşkınlığa sürüklemiştir. Gerçekle bağdaşmayan iddiaların uygulanmış bir seçenek gibi kamuoyuna empoze edilmeye çalışılması başta Kulüp Başkanımız Sayın Hasan Kemal Yardımcı olmak üzere yönetim kurulumuzu derinden yaralamıştır." denildi.

Spor Toto Süper Lig için rekabetçi bir kadro oluşturmak amacıyla şampiyonluk rehavetine düşmeden yeni sezon hazırlıklarına başlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün sosyal medya üzerinden ortaya atılan bir iddia haber kirliliğine dönüştüğü gibi, aynı zamanda derin izler açmıştır. Çaykur Rizespor Kulübünün menfaatlerini her zaman en üst seviyede tutan Başkanımız Hasan Kemal Yardımcı, temsil ettiği kulübün ne denli güçlü ve ne denli büyük potansiyele sahip olduğunu kamuoyu ile paylaşmaya özen göstermekte ve bu doğrultuda bir duruş sergilemektedir."

" FUTBOLSEVERLERE ÜST SEVİYEDE KARADENİZ DERBİSİ İZLETMEKTE KARARLIYIZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'yı arayıp tebrik ettiği ve Gazişehir Gaziantep maçını izlemek istediklerini ilettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkanımız, tebrik etmek için gelmek isteyenlere tesislerimizin kapılarının her daim açık olduğunu ve tesislerimize gelenlere Rize çayı ikram ettiklerini ifade etmiştir. Yaşanılan süreç hafızalarımızdadır ve Süper Lig saha içi rekabetin alanıdır. Unutulmasın ki futbolseverlere üst seviyede Karadeniz derbisi izletmekte kararlıyız."

Yardımcı'nın, başkanlık görevine başladığı günden itibaren ısrarla üzerinde durduğu güçlü bir Çaykur Rizespor için emin adımlarla ilerlendiği vurgulanan açıklamada, "Çaykur Rizespor, Süper Lig'de adından söz ettirecek büyük bir potansiyele sahiptir ve bu gücü engellemek isteyenler amaçlarına ulaşamayacaktır." ifadesi kullanıldı.