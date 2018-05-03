Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar verilen ve Beşiktaş'ın sahaya çıkmayacağını açıkladığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşması hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Fenerbahçeli oyuncular usule uygun olarak sahaya geldi ve siyah beyazlı ekibin sahaya çıkmasını bekledi. Beşiktaş'ın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan tarafından maç iptal edildi.

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İşte yaşanan gelişmeler:

Ardından teknik direktör Aykut Kocaman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması nedeniyle karşılaşmanın oynanamayacağına kanaat getirdi ve derbiyi iptal edildi. Turun geleceğiyle ilgili nihai kararı TFF verecek.

AYKUT KOCAMAN'DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte deneyimli çalıştırıcının açıklamasından satırbaşları: "Bu güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmamasını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler. Henüz hakem kararını vermedi. Yarım saat daha bekleyeceğiz. Böyle turu geçeceğime elenmeyi tercih ederdim. Biz sahadaki şartlarımızı zorlaya zorlaya devam ettirmeye gayret ediyoruz. Sahada kendi yapabileceğimiz bazı şeylerin üstesinden gelip, performansımızı biraz daha yukarı çıkardık. Ama bizim dışımızdaki konularda hiçbir değişiklik olmadı."

Aykut Kocaman: Böyle turu geçeceğime elenmeyi tercih ederdim

Fenerbahçe, TFF'ye şu ilk 11'i bildirdi: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Giuliano, Josef De Souza, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado

AYKUT KOCAMAN BASIN MENSUPLARIYLA KONUŞTU

Aykut Kocaman, soyunma odası giriş tünelinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şöyle konu��tu "Odaklanmada problem oldu. 11 haftada 16-17 puan kayıp var, 33 puan. Sonraki hafta 46 puan Fenerbahçe, 42 puan Başakşehir, 40 puan Beşiktaş ve 39 puan Galatasaray olması lazım. Galatasaray'ı ilk hafta aldığı seri galibiyetler ayakta tuttu. İç saha temel olarak geçen sezondan beri problem çok fazla. Şampiyonluk, başarı denen şey senkronize birbirini tamamlayan bir bütün. Taraftarı, yöneticisi, kulübün etrafındaki medyası, oyuncu, antrenör... Bu ayakların birbirini tamamlaması gerekiyor. Bu böyle değildi maalesef. Bu da direkt olarak son Beşiktaş maçındaki görüntülerde de esas itibarıyla doğru yapmamız gereken şeyleri sabırla yapma yoluna gittiğimiz vakit tepki başlıyor. Oyuncular da kendi düzeninden çıkıp bireyselleşmeye başlıyor. O bireyselleşme de bizim takımımız için sıkıntılı bir şey. Deplasman maçlarını bu anlamda daha iyi kontrol edebiliyoruz."

FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe kafilesi Ülker Stadyumu'na geldi ve çalışmalara başladı.

Fenerbahçe ısınmak için sahaya çıktı

METE KALKAVAN ZEMİNİ KONTROL ETTİ

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve ekibi karşılaşmanın başlama saatinden önce zemini kontrol etti ve bu kontrollerin ardından soyunma odasına döndü.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasının kaldığı yerden seyircisiz olarak oynanmasına karar vermesi üzerine siyah beyazlı ekip resmi sitesinden yayımladığı mesajda karşılaşmaya çıkmama kararı aldığını açıklamıştı.

Beşiktaş, 1 Mayıs tarihinde TFF'nin, derbinin kaldığı yerden oynanması yönündeki kararına karşı TFF Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuş ancak bu itiraz Tahkim Kurulu tarafından reddedilmişti.

BEŞİKTAŞ'I NELER BEKLİYOR?

Öte yandan sahaya çıkmama kararı neticesiyle Beşiktaş'ı ağır bir fatura bekliyor olacak. Önümüzdeki sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek olan Beşiktaş, kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili olarak da herhangi bir talepte bulunamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün 8. maddesinin 1. hükmünde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz. Ayrıca, Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz."