Başakşehir'e 3 kötü haber

Medipol Başakşehir 'in yıldız futbolcusu Arda Turan, maçın 90+4. dakikada yardımcı hakem Erdinç Sezertam ile yaşadığı olay sonunda direkt kırmızı kart gördü. Mossoro ve Arda'nın kırmızı kart görmesiyle Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı. Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda mücadele ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu müsabakada bıraktığı 2 puanın yanında 2 futbolcusunu da kırmızı karttan kaybetti. Turuncu-lacivertlilerde ilk olarak Mossoro, 38. dakik Antalya mızı kartla oyun ihraç edildi. İkinci kırmızı kartı ise Arda Turan gördü. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu , Arda'yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.?Başakşehir, böylece şampiyonluk yolunda gelecek hafta iki futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.Medipol Başakşehir'e Mossoro Arda Turan'dan sonra bir başka yıldızından daha kötü haber geldi. 60. dakikada sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü. Mossoro ile İrfan Can, gelecek hafta Antalya'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.