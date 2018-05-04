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'e 3 kötü haber

Medipol - maçında Mossoro ve Arda’nın görmesiyle Başakşehir karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. gören de maçında cezalı duruma düştü

Giriş Tarihi: 4.5.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 23:11
Başakşehir'e 3 kötü haber
Medipol 'in yıldız futbolcusu Arda Turan, maçın 90+4. dakikada yardımcı hakem Erdinç Sezertam ile yaşadığı olay sonunda direkt gördü. Mossoro ve Arda'nın kırmızı kart görmesiyle Başakşehir maçı 9 kişi tamamladı.

'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda mücadele ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir, bu müsabakada bıraktığı 2 puanın yanında 2 futbolcusunu da kırmızı karttan kaybetti. Turuncu-lacivertlilerde ilk olarak Mossoro, 38. dakikAntalyamızı kartla oyun ihraç edildi. İkinci kırmızı kartı ise Arda Turan gördü. Karşılaşmanın 90+4. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmesi sonucunda maçın hakemi , Arda'yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

?Başakşehir, böylece şampiyonluk yolunda gelecek hafta iki futbolcusundan yoksun sahaya çıkacak.

İRFAN CAN KAHVECİ DE GELECEK HAFTA YOK

Medipol Başakşehir'e Mossoro Arda Turan'dan sonra bir başka yıldızından daha kötü haber geldi. 60. dakikada gören cezalı duruma düştü. Mossoro ile İrfan Can, gelecek hafta Antalya'da oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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Başakşehir'e 3 kötü haber
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