Beşiktaş, Ülker Stadı'nda dün saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp günler öncesinden bu karşılaşmayı oynamayacağını açıklamasına rağmen Fenerbahçe statü gereği sahaya çıktı. 19.20'de stada ulaşan ve 19.30'da Aykut Kocaman başta olmak üzere sahaya gelen sarı-lacivertliler 30 dakika boyunca bekledi. Bu arada hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları ise 19.30'da sahaya çıkıp, normal prosedürü uyguladı. Zemini kontrol eden hakemler kısa bir süre sonra içeri girdi.