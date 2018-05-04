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maça çıkmadı! Şimdi ne olacak?

, maçına çıkmadı ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi. Peki şimdi ne olacak? Beşiktaş'ı bekleyen cezalar neler?

Giriş Tarihi: 4.5.2018 09:41 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 10:08
Beşiktaş maça çıkmadı! Şimdi ne olacak?

, Ülker Stadı'nda dün saat 20.30'da 57. dakikadan başlayacak karşılaşmaya çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp günler öncesinden bu karşılaşmayı oynamayacağını açıklamasına rağmen statü gereği sahaya çıktı. 19.20'de stada ulaşan ve 19.30'da Aykut Kocaman başta olmak üzere sahaya gelen sarı-lacivertliler 30 dakika boyunca bekledi. Bu arada hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları ise 19.30'da sahaya çıkıp, normal prosedürü uyguladı. Zemini kontrol eden hakemler kısa bir süre sonra içeri girdi.

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Beşiktaş maça çıkmadı! Şimdi ne olacak?
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