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son 14 sezonda 8. kez final oynayacak

'ın dün sahaya çıkmamasıyla tarafından Ziraat 'nda finale yükseleceği açıklanacak , bu kulvarda son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek. Kupadaki 29 yıllık hasretini 2011-2012 yılında yönetiminde dindiren sarı-lacivertliler, bu kulvarda oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde elde etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:42
Fenerbahçe son 14 sezonda 8. kez final oynayacak

Ziraat yarı final rövanşında 'ın sahaya çıkmamasıyla () tarafından finale yükseleceği açıklanacak , bu organizasyonda son yıllarda finale kalmakta zorlanmıyor.

TFF'nin kararını açıklamasının ardından, kupanın finalinde 9 Mayıs Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'la 'da karşılaşacak sarı-lacivertliler, son 14 sezonda 8. kez son adımda mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nda bir sezon aranın ardından tekrar finalde yer alacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertliler, geride kalan son 13 sezonda oynadığı 7 finalin 5'ini kaybetti ve son adımı atmakta sadece 2 kez başarılı olabildi.

FİNALLER

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda geride kalan 13 sezonda oynadığı 7 final maçı şöyle:

SezonMaçSkor
2004-2005Fenerbahçe-Galatasaray1-5
2005-2006Fenerbahçe-Beşiktaş2-3 (uzatmada)
2008-2009Fenerbahçe-Beşiktaş2-4
2009-2010Fenerbahçe-Trabzonspor1-3
2011-2012Fenerbahçe-Bursaspor4-0
2012-2013Fenerbahçe-Trabzonspor1-0
2015-2016Fenerbahçe-Galatasaray0-1

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Sarı-lacivertliler, kupadaki son yenilgisini sahasında 30 Kasım 2016'da karşısında almıştı. Fenerbahçe, daha sonraki 17 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. TFF'nin kararıyla Beşiktaş'ı da hükmen 3-0 mağlup etmesi beklenen sarı-lacivertliler, böylece serisini 18 maça çıkaracak.

Fenerbahçe, geçen sezon yarı finalde iki maçta da yenişemediği 'e penaltılar sonucu elenmişti.

SON İKİ KUPA KOCAMAN'LA

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 35 yılda kazandığı iki kupayı da şu anki teknik direktörü yönetiminde elde etti.

Kocaman, sarı-lacivertlilerin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini 2011-2012 sezonunda dindirdi. Bu sezondan önceki son kupasını 1982-1983 sezonunda karşısında kazanan Fenerbahçe, 29 yıl boyunca finale kalma başarıları gösterse de kupayı müzesine götürememişti.

Kocaman yönetiminde 2011-2012 sezonunda Fenerbahçe, finalde 'u 4-0 yenerek uzun yıllardır süren Türkiye Kupası hasretini bitirdi. Bir sonraki sezon da Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, yine finale kaldı. Bu finalde de sarı-lacivertliler, 'u 1-0 yenerek kupaya uzandı.

Bu tarihten sonra bir kez finale kalan Fenerbahçe, 26 Mayıs 2016'da 'a yenilmişti.

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Fenerbahçe son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
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