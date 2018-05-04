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'nde ilk finalist

, yarı final rövanş karşılaşmasında Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'i 1-0 yenerek kupada ilk finalist oldu. İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren gol 45+2'de 'dan geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 01:52
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk finalist Atletico Madrid

yarı final rövanş maçında İspanya temsilcisi , ağırladığı İngiltere ekibi Arsenal'i 1-0 yenerek finale yükseldi.

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda konuk etti.

Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan , düzgün bir vuruşla 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Arsenal'i 1-0 yenen Atletico Madrid, finale kalan ilk takım oldu.

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk finalist Atletico Madrid
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