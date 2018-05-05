3 kritik maça rekor sayıda polis

Profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden 3 takım, yarın şampiyonluk, play-off ve ligde kalma mücadelesi vereceği maçlara çıkacak. Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor kritik maçlarını İzmir'de oynayacak. 1. Lig'de Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off oynayacak 4. ekip İzmir'de belli olacak. Ligde son haftaya 52'şer puanla giren Altınordu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün saat 17.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a beraberliğin yeterli olduğu karşılaşmada Altınordu müsabakayı galip tamamladığı takdirde adını play-off'a yazdıracak.

ALTAY İÇİN ŞAMPİYONLUK MAÇI

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün saat 15.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda Altay-Gümüşhanespor maçı, 1. Lig'e doğrudan yükselen ekibi belirleyecek. 64 puana sahip lider Gümüşhanespor, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 1. Lig'e yükselecek. Müsabakayı Altay'ın kazanması halinde 1. Lig vizesini İzmir ekibi alacak. Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki karşılaşmayı Altay 2-0 kazanmıştı.

BUCASPOR'UN LİGDE KALMA SAVAŞI

34. haftaya düşme hattında giren Bucaspor ise bugün saat 15.30'da Yeni Buca Stadı'nda Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinin mutlaka galip gelmesi gerektiği müsabakada 33 puanlı Bucaspor'un ligde kalması için rakipleri 36 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler, 35'er puan sahip Tuzlaspor veya Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un puan kaybetmesi gerekiyor. Bucaspor, sezon sonunda Tuzlaspor'la aynı puana sahip olması takdirde rakibini geride bırakırken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la puan eşitliği halinde rakibinin gerisinde kalacak. Sarı-lacivertli ekip, Amed Sportif Faaliyetler'le puan eşitliği halinde ise genel averaja bakılacak. Son maçlar öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'in -4, Bucaspor'un -11 averajı bulunuyor. Bu 4 takımın puan eşitliğinde veya Bodrum Belediyespor, Tuzlaspor ve Bucaspor'un aynı puana sahip olması durumunda lige veda edecek takım Bucaspor olacak.

KRİTİK MAÇLARA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Altınordu maçında 350, Altay maçında 650, Buca maçında ise 500 polisin görev alacağını görev alacağı öğrenildi. Kritik maçlar için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, statların dışında alkol alınmasına müsaade edilmeyecek. Spordaki şiddete izin verilmeyeceği vurgulanırken, stada girişlerde çok sıkı aramalar yapılacağı vurgulandı. Taşkınlık yapan taraftarlara asla izin verilmeyeceğini ifade eden İzmir polisi, "Taşkınlık yapan taraftarlara 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten işlem yapılacak. Ayrıca Altay'ın şampiyon olması durumunda, kutlamalar sırasında taşkınlık yapan taraftarlara asla izin verilmeyecek. Kurallara uymayan taraftarlar hakkında gerekli işlemler yapılacak" şeklinde konuştu.