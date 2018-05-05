Alanyaspor ile Osmanlıspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Osmanlıspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
6. dakikada ceza sahası yayı üzerinden Musa Çağıran'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz parmaklarının ucuyla topu çıkardı.
9. dakika Aytemiz Alanyaspor, orta çizgiden Welinton ile serbest vuruş kullandı. Ters kanattan hareketlenen Villafanez'in güçlükle dokunduğu topu, kaleci Karcemarskas son anda kontrol etti.
33. dakikada sağdan Villafanez'in pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Akbaba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
43. dakikada Villafanez sağ kanattan Douglas'a topu çıkardı. Ceza sahası içine giren Douglas, kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda top Karcemarskas'da kaldı.
Maçın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARI
46. dakikada Lumanza ceza sahasına gönderdiği ortaya Umar kafayla topu penaltı noktasına çıkardı. Alanyaspor defansı son anda topu uzaklaştırdı.
49. dakikada Alanyaspor ceza sahası dışındaki mücadelede Musa Çağıran topu Ceyhun Gülselam'a çıkardı. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluştu. 1-1
55. dakikada sağ kanattan Efecan Karaca topu ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba'ya yükseltti. Emre'nin gelişine vuruşunda top Karcemarskas'ta kaldı.
65. dakikada Tzavellas'ın sağ kanatta uzun gönderdiği topu kontrol eden Villafenez ceza sahası yayı üzerindeki müsait pozisyondaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
66. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Yapılan pres sonucu topla buluşan Musa Çağıran ceza sahası içine topu gönderdi. Umar'ın vuruşunda top üst direğin yanından dışarı çıktı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Lamine Gassama xx, Fabrice N'Sakala xx, Welinton Silva xx, Giorgos Tzavellas xx, Lucas Villafanez xxx, Giannis Maniatis xx, Isaac Sackey xxx (Taha dk. 70 xx)
Efecan Karaca xx (Cenk Ahmet dk. 77 xx), Emre Akbaba xxx (Berkan Emir dk. 89 ?) Dyanfres Douglas xx
Yedekler: Ufuk Ceylan, Barış Başdaş, Birol Parlak, Fofana, Augusto, Yalçıner, Wanderson
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Yalçın Ayhan xx (Anıl dk. 85 ?), Numan Çürüksu x, Tiago Pinto x, Luiz Carlos x (Muhammet Bayır dk. 62 xx), Regattin xx, Aminu Umar xx, Lembi x, Ceyhun Gülselam x, Musa Çağıran x (Özer dk. 87 ?), Cikalleshi x
Yedekler: Ahmet Eyüp, Andreas Maxso, Ali Eren İyican, Furkan Özçal, Mehmet Güven
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Emre Akbaba (dk. 33) (Aytemiz Alanyaspor), Ceyhun Gülselam (dk. 49) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Tzavellas, Sackey, N'Sakala, Maniatis, Gassama, Taha (Aytemiz Alanyaspor), Yalçın, Pinto (Osmanlıspor)