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'nin takımı küme düştü!

Sezon başında transfer olduğu Galatasaray'dan hayalim Premier Lig'de oynamak diyerek ayrılan 'nin takımı , Premier Lig'e veda etti.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:43 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 16:44
Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü!

takımını Ndiaye'de kurtaramadı! İngiltere Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden , Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı.

Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti.

10 senedir Premier Lig'de kalma başarısı gösteren Stoke Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük hüsran yaşadılar.

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Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü!
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