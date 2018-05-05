Badou Ndiaye'nin takımı Stoke City küme düştü!

Stoke City takımını Ndiaye'de kurtaramadı! İngiltere Premier Lig'de Stoke City, evinde Crystal Palace'a kaybederek küme düştü. Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'ye giden Badou Ndiaye, Premier Lig'deki ilk senesinde hüsrana uğradı.
Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Palace 68. dakikada James McArthur'hun golüyle eşitliği sağladı. Patrick can Aanholt'un 86. dakikadaki golü sonucu tayin etti.
10 senedir Premier Lig'de kalma başarısı gösteren Stoke Cityli futbolcular ve taraftarlar büyük hüsran yaşadılar.