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'in 32. haftasında daha önce ligden düşmesi kesinleşen , evinde 'u ağırlıyor. Düşme potasını da yakından ilgilendiren karşılaşmayı haberimiz içinden canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 15:50
Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor CANLI

yönetiminde aldığı üst üste galibiyetlerle son 3 sıradan uzaklaşan , deplasmanda Karabükspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Bursaspor'a kaybeden Konya temsilcisi için bu maç hayati değerde...

Kritik mücadele öncesinde 12 puanla ligin son sırasında, Atiker Konyaspor ise 32 puanla ligin 15. sırasında.

İLK 11'LER

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan, Tayyib Sanuç, Kravchenko, İshak Doğan, Ibanez, Alican, Traore, Murat Akın, Blıznıchenko, Ergin Keleş

Yedekler: Furkan Kaçar, Skulason, Ahmet Karadayı, Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz, Leandrinho, Yusuf Akbulut, Cem Özdemir, Herve Kage

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubıc, Ali Turan, Selim Ay, Eren, Jonsson, Mehdi, Mılosevic, Ömer Ali, Fofana, Eto'o

Yedekler: Carlgren, Volkan Fındıklı, Volkan Şen, Orkan Çınar, Moke, Vedat, Musa Araz, Yatabare, Ferhat, Jahovic

Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.

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Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor CANLI
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