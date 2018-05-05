Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor CANLI

Sergen Yalçın yönetiminde aldığı üst üste galibiyetlerle son 3 sıradan uzaklaşan Atiker Konyaspor, deplasmanda Karabükspor'a konuk oluyor. Geçen hafta Bursaspor'a kaybeden Konya temsilcisi için bu maç hayati değerde...

Kritik mücadele öncesinde Kardemir Karabükspor 12 puanla ligin son sırasında, Atiker Konyaspor ise 32 puanla ligin 15. sırasında.

İLK 11'LER

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Rybka, Hakan, Tayyib Sanuç, Kravchenko, İshak Doğan, Ibanez, Alican, Traore, Murat Akın, Blıznıchenko, Ergin Keleş

Yedekler: Furkan Kaçar, Skulason, Ahmet Karadayı, Çağlar Şahin Akbaba, Özgür Yılmaz, Leandrinho, Yusuf Akbulut, Cem Özdemir, Herve Kage

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubıc, Ali Turan, Selim Ay, Eren, Jonsson, Mehdi, Mılosevic, Ömer Ali, Fofana, Eto'o

Yedekler: Carlgren, Volkan Fındıklı, Volkan Şen, Orkan Çınar, Moke, Vedat, Musa Araz, Yatabare, Ferhat, Jahovic

Karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetiyor.