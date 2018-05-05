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: “spor’u 20 sene sonra Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz”

Büyükşehir Belediye spor Teknik Direktörü , Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Altınorduspor'la 1-1 berabere kalarak play-off'a kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Altıparmak, 20 yıllık aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmek istediklerini belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 19:44
Mehmet Altıparmak: “Erzurumspor’u 20 sene sonra Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz”

Altınordu ile 1-1 berabere kalarak Play-Off'a kalan Büyükşehir Belediye spor'da Teknik Direktör , takımlarını 20 sene sonra yeniden Süper Lig'e çıkarmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in son hafta maçında Altınordu ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Play-Off'a kalan 'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Tam bir final maçı oldu. İki tane hak eden takımın maçıydı. Maçtan önce Hüseyin hocamla da aynı şeyi konuştuk, kim kaybetse üzülecektik. Gençlik ve tecrübenin maçıydı. Bugün önemli olan tek şey Play-Off'a kalabilmekti. Bu maçta çok akıllı oynadık, öne de geçtik. 2-0 yapabilsek maç buralara gelmezdi. Rakibimizin pozisyonları vardı onlar da öne geçebilirdi. Çok hak ettiğimiz Play-Off'a kaldık bundan sonra tüm hazırlığımızı Play-Off için yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hedeflerinin Play-Off'da finale kalmak olduğunu ifade eden Altıparmak, "Erzurumspor'u 20 sene sonra Süper Lig'e taşımak istiyoruz" diye konuştu.

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