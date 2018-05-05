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: Defans hataları Uğurcan'a yazık etti

Trabzonspor Teknik Direktörü , 'in 32. haftasında 5-2 mağlup oldukları Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Geldiğiden beri savunmada ilk kez bu kadar bariz hatalar gördüğünü belirten Çalımbay genç kaleci Uğurcan Çakır'a da ayrı bir parantez açtı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 22:16 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 22:56
Rıza Çalımbay: Defans hataları Uğurcan'a yazık etti

Trabzonspor saha ve seyircisi önünde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olarak büyük şok yaşadı.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü , "Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bir maç beklemiyorduk, mağlubiyeti hak ettik. Ben geldiğimden beri ilk defa bu kadar bariz defans hataları gördüm. Rakip takım girdiği pozisyonların hemen hemen tamamını değerlendirdi. Bireysel hatalardan goller yedik, hiç beklemediğimiz bir şeydi bu. Çok güzel net pozisyonlar yakaladık ama onları da değerlendiremedik. Sivasspor maçı da böyleydi çok pozisyon vardı atamadık. Yaptığımız hatalardan sonra goller yedik. İki arkadaşımızın kırmızı kart görmesi bizim için çok kötü oldu. Her şey bitmiş değil beşincilik iddiamız sürüyor. Bunun için elimizden gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Çalımbay, Kasımpaşa'yı çok iyi tanıdığını, birçok futbolcuyu kendisinin döneminde transfer edildiğini de hatırlatarak, "Oyuncuların hepsini tek tek anlatmamıza rağmen bunlar oldu. Elimizdeki kadro bu. Sakat ve eksik oyunculardan yoksun maça çıktığımızda bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan defans hatalarının bedelini kaleci Uğurcan'ın ödememesi gerektiğini ifade eden Çalımbay, "Bence bugün yapılan defans hataları kaleci Uğurcan'a da yazık etti. Uğurcan'ı kazanmak lazım. Böyle goller yedi diye bir kenara atmak doğru değil, kaleciden çok defans hataları vardı" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay: Defans hataları Uğurcan'a yazık etti
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