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Rusya'da şampiyon

'de 'i evinde 1-0 mağlup eden , 60 puana ulaştı ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 22:42 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 22:56
Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova

'de 29. haftada 'i ağırlayan rakibini 1-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Moskova'da oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 87. dakikada Portekizli futbolcu Eder kaydetti.

Bu galibiyetle Lokomotiv Moskova ligin bitimine bir hafta kala puanını 60'a yükselterek, 56 puana sahip 'nın önünde şampiyonluğunu ilan etti. Zenit ise 50 puanla 5. sırada yer aldı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Manuel Fernandes'in formasını giydiği Lokomotiv Moskova, 2002 ve 2004'ten sonra 3. kez şampiyon oldu.

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Rusya'da şampiyon Lokomotiv Moskova
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